Una festa della donna alternativa: Confartigianato alla Locanda del samaritano

La Spezia - Venti sacchetti pieni di solidarietà e un piccolo omaggio floreale. E' questo lo spirito che ha accompagnato la serata organizzata dalle donne di Confartigianato la Spezia. Ogni anno, un folto gruppo di imprenditrici si unisce per regalare una giornata diversa a chi ha meno. Fino all'anno scorso il momento di convivialità si svolgeva nella cucine della Cittadella della pace ma con la pandemia sono cambiate un po' di cose.

Non potendo avere a disposizione fornelli e cucine, le imprenditrici si sono riorganizzate: una di loro ha preparato le pietanze e le altre le hanno imbustate. "Sono gesti che noi accogliamo con gioia e ci rende felici vedere che l'attenzione nei nostri confronti non viene mai meno" ha detto don Luca Palei. "Anche se la preparazione e il menù quest'anno sono un po' diversi - ha detto Antonella Simone di Confartigianato - abbiamo fatto del nostro meglio organizzandone uno ricchissimo: torte di verdura, insalata di riso stando attente a non usare la carne, patate, arrosto. Ma questi sono solo alcuni ingredienti, per gli ospiti della Locanda del samaritano abbiamo pensato anche ad un piccolo omaggio floreale per rendere più accogliente lo spazio a loro disposizione. Confartigianato c'è, noi ci siamo e non molliamo soprattutto nelle difficoltà".

Sempre per Confartigianato la vice presidente Antonella Cheli ha aggiunto: "Era doveroso essere qui per tenere la mano a chi è meno fortunato".