Una domenica di gioia e partecipazione nel ricordo di Bianca

La Spezia - Grandi emozione e partecipazione oggi alla Fattoria del Carpanedo per 'Il bosco di Bianca', iniziativa organizzata in ricordo della bimba tragicamente scomparsa a Pugliola la scorsa primavera. Un pomeriggio di incontri, musica, letture e laboratori culminato in una lotteria benefica che ha assegnato decine di premi. Tantissimi i bambini e le famiglie coinvolte, come le attività che hanno collaborato alla realizzazione dell'evento. In ricordo di Bianca un cuore formato tenendosi tutti per mano. "I proventi della manifestazione saranno interamente devoluti a favore della famiglia della piccola Bianca e contribuiranno, con i progetti in fase di realizzazione, ad aiutare tante famiglie nel loro percorso per diventare genitori", hanno spiegato i promotori.