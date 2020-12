Una città più illuminata anche nelle periferie

La Spezia - Prosegue l'opera di ammodernamento, implementazione ed efficientamento della rete di illuminazione pubblica cittadina. Sono stati deliberati una serie di ulteriori interventi per la riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione per un valore di 170mila euro. Le zone di intervento scelte scaturiscono da un'analisi del numero e tipo di guasti verificatisi più frequentemente che hanno permesso di individuare una serie di impianti di illuminazione pubblica che necessita di una riqualificazione energetica e normativa.



Le zone interessate dai lavori sono: via della Pianta, zona di salita Santa Teresa, via dei Gerani, via delle Ginestre e via Pontegrande nei quartieri Limone-Melara, via Privata da Passano alla Pieve, zona di corso Nazionale, via Fontevivo via Bologna, via Modena e via Lunigiana, via Buonviaggio, via dei Pilastri e salita Olivi Basso, viale Italia, via Foscolo e via Pascoli, P.zza San Domenico di Guzman e via Padre Reginaldo Giuliani, Piazza Dante Alighieri fra Mazzetta e Migliarina. Stesso discorso per viale San Bartolomeo e via Tazzoli, via Campitelli, via del Molo e via della Concia, tra Fossamastra e Canaletto, così come via Caporacca, via Castellana e via Matana a Marola e Acquasanta, via dei Pioppi a Pegazzano, via Monfalcone e, via Fiume, via Fossitermi e via Oldoini a Fossitermi, via delle Fornaci e via Proffiano, via Rossetti e via Zara, via Pisa e via Pola a Rebocco, viale Alpi e via Genova, via delle Cave, via della Ghiara alla Chiappa. "Dopo aver messo in campo una rivoluzione sull’illuminazione dal centro alla periferia con nuovi punti luce, ora partirà una qualificazione mirata che coinvolgerà tutta la città" - ha spiegato il sindaco Peracchini.



"Una città meglio illuminata è una città più bella e anche più sicura - afferma l’assessore ai Lavori Pubblici, Luca Piaggi. Stiamo lavorando da tempo per svecchiare tutti gli impianti di illuminazione e con questi ulteriori dieci diamo una risposta anche a quartieri più periferici della città che necessitavano di impianti più moderni. La riqualificazione di questi dieci impianti, che servono ampie porzioni di città, includerà un'analisi di tutte le linee e sostegni degli impianti, la sostituzione di tutti i tratti di linea che, a test di dispersione e isolamento, daranno risultati non soddisfacenti e di tutti i pali ritenuti non più idonei".