Una cena per aiutare cinquanta gatti di strada

La Spezia - Giovedì 24 gennaio alle ore 21.00 si terra presso il Locale Glamour Cafè di Via Cadorna 18, La Spezia, la cena benefica organizzata da A.N.T.A. onlus, per la raccolta di fondi legata ai fatti di Battipaglia (più di 50 gatti uccisi da un pregiudicato nuovamente in libertà), volta a fornire, ospizio, cibo e assistenza medica ai parecchi felini ora in pericolo. Tramite i volontari del luogo, sostenuti da altri come Raffaele Mele, spezzino di adozione, anch’egli organizzatore dell'evento e in prima presona colui che porterà i proventi e il cibo comprato a destinazione e coadiuverà le azioni per il buon esito dell’operazione si conta di mettere in salvo, sterilizzare e trovare una casa a più di 50 gatti. La serata non è un buffet bensì una cena con camerieri, il costo è di 20,00 euro ed è compresa una consumazione, l’ambiente allegro l’auspicio buono, per chi volesse prenotarsi basta contattare il numero informazioni 3703129825, oppure chi decidesse al ultimo momento può presentarsi direttamente la sera del 24.