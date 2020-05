Una Oss a Conte: "I concorsi si fanno per i posti liberi, giusto? Noi intanto siamo in prima linea"

La Spezia - "Stasera scrivo questo messaggio e spero che arrivi al più presto al nostro presidente Giuseppe Conte". Questa volta Vale Mitaj, una delle portavoce dei 158 Operatori socio sanitari di Coopservice, si rivolge direttamente al premier per ottenere una risposta alle istanze che portano avanti da mesi e che sono in questi mesi di drammatica attualità.



"Stiamo lavorando in prima linea senza fermare mai il nostro lavoro, come ben sapete, per combattere questa bestia enorme e invisibile che è il Covid-19. Caro presidente lavoriamo all'interno dell'Asl 5 Spezzino e non sappiamo che fine faremo dopo la pandemia. La nostra Asl e la Regione Liguria vorrebbero fare un concorso regionale, noi lavoriamo da 10, 15 e anche 20 anni in questa azienda. Secondo lei è giusto? Io sono una signora albanese, e magari parlo da ignorante, ma che io sappia i concorsi si fanno per i posti liberi, non per i posti occupati... Stiamo lavorando intensamente per aiutare il prossimo, salvare vite insieme a medici, infermieri e tecnici. Se qualcuno legge questo messaggio, per favore si faccia avanti, e io presidente spero nella piccola fortuna che lei lo legga".