Una App per prenotarsi agli uffici postali spezzini

La Spezia - Poste Italiane semplifica la vita dei cittadini offrendo la possibilità di programmare al meglio la propria giornata e ridurre i tempi di attesa negli uffici postali.

Grazie all’App Ufficio Postale è infatti possibile prenotare in 10 uffici della provincia della Spezia il proprio accesso agli sportelli, scegliendo l’orario più adatto alle proprie esigenze. L’operazione è semplice: dopo aver installato l’applicazione, è sufficiente individuare sulla mappa l’ufficio postale di riferimento e cliccare su “prenota ticket”; sullo schermo dello smartphone o tablet apparirà un ticket virtuale, che indicherà il servizio prenotato, la data e l’ora dell’appuntamento scelti.

L’applicazione, disponibile gratuitamente su Play Store di Google e AppStore di Apple, è disponibile anche per chi non è in possesso dei prodotti finanziari di Poste Italiane, come il conto corrente BancoPosta o la Carta Postepay.