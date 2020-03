Un video per tenere i contatti fra scuole e studenti

La Spezia - "Lontani ma vicini. La scuola cattolica c’è”. E’ il titolo di un video per salutare tutti gli alunni. Sarà visibile sui siti online delle scuole e caricato anche sulle pagine Facebook e whatsapp dei genitori. Una bella iniziativa delle scuole paritarie cattoliche della provincia, per rimanere vicini a tutte le famiglie e per dire: “Non ci siamo dimenticati di voi!”. A causa dell’epidemia del coronavirus i bimbi hanno improvvisamente cambiato abitudini. Sono lontani i compagni di scuola, svaniti il contatti quotidiani con le maestre, finiti i giochi nel cortile. Ma basta un semplice gesto, un saluto, un disegno, un’insegnante che racconta una favola, una foto della scuola , un ciao collettivo, per rimettere in pista gli alunni, per fargli sbocciare un sorriso, per ricordare loro che presto si tornerà nei luoghi consueti.



Secondo tanti esperti è importante non perdere i contatti con i bambini che purtroppo ora sono relegati in casa, senza la possibilità di coltivare le amicizie con i coetanei. Anche il Ministero dell’Istruzione favorisce la didattica a distanza nelle scuole primarie e dell’infanzia e le paritarie come le statali sono tenute a rinsaldare i rapporti tra scuola e famiglia. Per il Miur un saluto delle insegnanti ha un valore educativo molto importante. La Federazione italiana scuole materne della provincia della Spezia ha promosso l’iniziativa e ha chiesto agli istituti di partecipare con un proprio contributo multimediale. Le quindici scuole aderenti, frequentate da circa 1700 alunni, con oltre 150 dipendenti, tra docenti, personale e addetti alla cucina, hanno risposto con entusiasmo.



Il video è stato montato da alcune docenti del polo educativo Santa Luisa di Sarzana a cui tutte le scuole paritarie hanno inviato foto o piccole sequenze, con un risultato semplice, ma efficace. Nonostante tutte le difficoltà imposte dalla chiusura, soprattutto quelle economiche, in provincia della Spezia “la scuola cattolica c’è”.