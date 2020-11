Un venerdì di iniziativa sindacale: multiservizi e sanità in piazza alla Spezia

La Spezia - Domani, venerdì 13 novembre, dalle 10, in Piazza Europa si terrà un presidio organizzato da Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltrasporti Uil per rinnovo contratto multiservizi, pulizie e logistica, che riguarda circa 3000 lavoratori in provincia. Saranno presenti i lavoratori Coopservice e degli appalti Arsenale, Leonardo, Fincantieri ed altri. Sempre domani 13 novembre, dalle 10, di fronte all'ospedale Sant'Andrea in Via Veneto, si terrà un presidio dei lavoratori della sanità organizzato da Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl per il rinnovo del contratto, nuove assunzioni e sicurezza sul lavoro.