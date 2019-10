Un tuffo per imparare l'immersione, con gli uomini del Comsubin

La Spezia - Domenica 3 novembre presso la piscina "Aldo Mori" della Marina Militare gli istruttori della Scuola Subacquei del Raggruppamento Subacquei ed Incursori accompagneranno sott’acqua i ragazzi della Spezia in occasione della giornata delle Forze Armate. Questa manifestazione, denominata “A scuola d’immersione con Comsubin”, è organizzata per avvicinare la gioventù al mondo della subacquea insieme ai professionisti di Comsubin. I bambini, i ragazzi ed i giovani potranno così indossare la muta di neoprene, l’autorespiratore ad aria, maschera e pinne per immergersi, mano nella mano, con i palombari del Varignano.



Gli orari della manifestazione prevedono due sessioni: dalle 9.30 alle 12 ed una pomeridiana dalle 15 alle 18. Le sessioni sono aperte a chi abbiano compiuto 4 anni, fino ad arrivare ai giovani maggiorenni, che vogliano sperimentare l’esperienza dell’immersione magari in previsione di una carriera futura in Marina militare tra il personale di Comsubin.

Chi voglia partecipare allo stage d’immersione dovrà recarsi alla piscina A. Mori, in via Via Nicolò Fieschi n°30 alla Spezia ed avere al seguito l’accappatoio, la cuffia e le ciabatte. I minorenni dovranno essere accompagnati dai genitori o da chi ne esercita la potestà genitoriale.