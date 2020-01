Un ricordo di suor Maria Grazia nel giorno di Don Bosco

La Spezia - La fine dello scorso mese di luglio si spegneva, dopo lunga mattina, suor Maria Grazia Storace, per diversi decenni perno delle attività formative spezzine delle suore salesiane Figlie di Maria Ausiliatrice. Logico quindi che quest’anno la ricorrenza di San Giovanni Bosco, che ricorre venerdì, sia imperniata anche sulla memoria di suor Maria Grazia, che noi ricordiamo anche come grande amica e sostenitrice di “Spezia 7”, oltre che instancabile animatrice della commissione diocesana per le comunicazioni sociali. Le sue consorelle e con loro le nuove responsabili del Ciofs, l’ente di formazione delle suore salesiane che suor Storace fondò trent’anni or sono, portandolo ad elevati livelli di eccellenza da tutti riconosciuti, intendono in questa circostanza dedicare a lei alcuni nuovi locali che sono stati ricavati ed allestiti nella bella, storica sede di viale Amendola 2. La cerimonia avrà luogo giovedì prossimo alle 15.30, nella vigilia della festa di Don Bosco. Il vescovo Luigi Ernesto Palletti benedirà la targa a ricordo della religiosa scomparsa. Il giorno seguente, come ogni anno, il vescovo sarà accolto nella chiesa parrocchiale di Nostra Signora della Neve in viale Garibaldi, officiata sin dalla sua fondazione dai religiosi salesiani, e vi celebrerà la Messa solenne delle 18.30. Come ogni anno, l’altare della chiesa sarà addobbato di primule, le “primule di Don Bosco”, omaggi floreali recati in chiesa dai fedeli per questa circostanza. Il triduo di preparazione alla festa di Don Bosco, alla “Neve”, inizierà martedì alle 21, animato dai gruppi salesiani locali. Sabato prossimo alle 12, infine, ci sarà una Messa concelebrata da tutti i sacerdoti della diocesi.