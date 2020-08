Un ricordo di Nino Maulella, coscienza critica di Piazza Verdi

La Spezia - La sua non era solo, a due passi dalle scuole, una delle più frequentate cartolerie di Spezia. Ci riferiamo al negozio di Antonio "Nino" Maulella, spentosi venerdì all'età di novant'anni. Qualcuno - in particolare il retrobottega, dove tutti siamo andati a chiedere una rilegatura oppure delle fotocopie, specie quando le fotocopiatrici erano rare - lo aveva paragonato al "Transatlantico" di Montecitorio, luogo di discussioni riservate e foriere di decisioni importanti. O anche, senza irriverenza, ad un confessionale. "Nino" era, per così dire, la coscienza critica di piazza Verdi e quindi dell'intera città. Da cattolico fervente, sapeva distinguere l'errore dall'errante: ascoltava in silenzio e poi commentava, con poche parole, quasi sempre efficaci. La vicinanza con la curia, a pochi metri, portava sacerdoti e prelati ad usufruire del suo lavoro e a beneficiare della sua amicizia e dei suoi consigli: tra tutti, ricordiamo don Luciano Ratti. Fu a lungo dirigente del Serra Club, l'associazione sorta per promuovere e sostenere le vocazioni. Ed era, sin dal 1982, cavaliere di San Silvestro. Nato a Paterno, in Lucania, nel 1930, si era trasferito a Spezia nel 1960, anno del matrimonio con la figlia dei titolari della cartoleria Cerretti. Il funerale sarà domani alle 11 nella chiesa abbaziale di piazza Beverini. A Maria Luisa e al figlio Raffaele, responsabile di produzione di Tele Liguria Sud, rinnovate condoglianze.



(Egidio Banti)