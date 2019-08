Un privato ha donato una casa agli anziani bisognosi

La Spezia - Gli appartamenti di Via Anita Garibaldi devono rappresentare uno spazio dignitoso, raccolto e che possa dare sollievo a persone in difficoltà. E' lo spirito che ha mosso durante la realizzazione, all'ultimo piano del palazzo che sorge nel quartiere della Chiappa, di duecento metri quadri di appartamenti nei quali alcuni anziani potranno risiedere dal prossimo autunno.

I lavori sono stati quasi completati, una ristrutturazione a carico della fondazione privata che ha finanziato e proposto il progetto al Comune della Spezia, che si occuperà dell'allestimento degli arredi. Si tratta dunque di un alloggio che sarà dotato di una serie di confort in grado di rendere la vita degli ospiti più semplice e che ha tra le sue caratteristiche anche una piacevole vista sul verde di Viale Alpi.



A ideare l'opera una famiglia spezzina, spinta da ragioni filantropiche. "Con mia madre e mia sorella - racconta un rappresentante ai taccuini di Città della Spezia chiedendo l'anonimato - abbiamo sempre pensato di dover donare qualcosa agli altri, fare una buona azione. Voglio agire senza clamori e senza ostentare un'opera dettata dalla semplicità di dare qualcosa a chi non ne ha. Con assoluta stima per l'architetto Alessandra Ferrari le abbiamo affidato la progettazione di cui siamo molto soddisfatti. Dal canto mio, come uniche richieste, ho voluto un angolo di preghiera, che ricordi mia madre, e due immagini dove è celato il profilo dei miei genitori. Chi li ha conosciuti potrà riconoscere i loro volti".

"Dal punto di vista strutturale - ha proseguito - con il Comune abbiamo raggiunto un accordo per fare in modo che la struttura possa essere completata il prima possibile. Gli appartamenti resteranno di proprietà del Comune della Spezia che, con i servizi sociali, si occuperà dell'affidamento delle singole abitazioni e dell'arredamento. Manca giusto questo elemento; il complesso è pronto".

L'architetto Alessandra Ferrari è entrata nel dettaglio per quanto riguarda la divisione degli spazi e il concept dell'intera struttura. "Entro ottobre gli alloggi verranno assegnati - ha spiegato - e questo compito sarà portato a termine dalle politiche socio comunitarie. Dietro all'intero progetto c'è stata l'attivazione di una convenzione tra pubblico e privato. Il privato che ha portato avanti il progetto è molto attento alla fascia debole degli anziani. E' un'idea molto nobile quella che ha mosso tutta l'operazione. Nonostante la burocrazia non sia snella, l'amministrazione comunale è stata molto attenta a renderla possibile".



"L'immobile è molto complesso - prosegue l'architetto Ferrari -. Rientra in un apparato che comprende sia il centro Mazzini che la palestra di Viale Alpi. Al piano terra c'è il centro diurno per l'assistenza ai malati di Alzheimer collegato al Mazzini stesso. Al secondo piano sono presenti spazi dedicati ai disabili e a nove ultranovantenni che vivono in camere doppie con cucine e bagni comuni. All'ultimo piano poi c'è un'altra ala dedicata ad altre associazioni. L'ala della fondazione è l'ultima, a sinistra, dalla quale abbiamo cercato di sfruttare al meglio gli affacci che sono tutti sull'area verde del Mazzini, una 'piccola sorella' del Parco della Rimembranza. Speriamo che possa essere accessibile in futuro. C'è stato un occhio di riguardo nel creare questo spazio comune tra gli appartamenti: a fruizione di tutti per garantire uno spazio per giocare a carte, fare una cena tutti assieme. Sostituendo una porta, mettendo la vetrata, è possibile creare uno spazio a doppia faccia di qualità".