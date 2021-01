La Spezia - A partire dalla giornata di domani sarà chiusa la sede spezzina dell'Autorita’ di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale per sanificazione e tamponi ai dipendenti a causa di un caso positivo di Covid. Dovendo attuare le misure precauzionali e la sanificazione dell'intera palazzina di Via del Molo, come previsto dal protocollo, gli uffici rimarranno chiusi fino al 26 gennaio e i dipendenti lavoreranno in smart working.