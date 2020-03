Un positivo a Spezia, Sanlorenzo chiude tutti i suoi siti produttivi per una settimana

La Spezia - I siti produttivi di Ameglia, La Spezia, Massa e Viareggio di Sanlorenzo resteranno chiusi da lunedì 23 marzo a sabato 28. E' quanto comunica la società alle ditte appaltatrici: "Tale decisione è maturata a fronte della prima verifica positiva, questa mattina, di un nostro dipendente, presente in cantiere alla Spezia fino al 12 marzo, al tampone Covid-19 ed alle crescenti difficoltà di approvvigionamento dei dispositivi di protezione igienico-sanitaria, con la conseguente impossibilità di mantenere tutti i lavoratori normalmente impegnati nella produzione – dipendenti di Sanlorenzo, appaltatori, fornitori – nelle imprescindibili condizioni di tutela assoluta della propria salute”.

“Sanlorenzo, come già comunicato il 16 marzo, sta operando un intervento di sanificazione agli stabilimenti, agli uffici, a tutte le aree in comune e su tutte le barche in costruzione presso i cantieri di La Spezia, Ameglia, Massa e Viareggio”.

“Presso la sede di Ameglia saranno mantenute in essere le attività di completamento e consegna degli yacht – nel totale e puntuale rispetto delle norme di prevenzione e protezione emanate in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19 – esclusivamente i lavoratori impegnati nel processo di consegna di alcune commesse”.