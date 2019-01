Un pasto, una coperta, una parola: Croce rossa vicina ai senzatetto

La Spezia - Con il nuovo anno e le temperature particolarmente rigide di questi giorni, riprende il servizio di assistenza della Croce Rossa della Spezia nei confronti dei senzatetto. Le Unità di Strada CRI anche nella tarda serata e nella notte di ieri hanno offerto assistenza, attraverso la distribuzione di pasti caldi, a chi per problemi familiari, lavorativi o di disagio sociale (o anche per scelta personale) trascorre le notti all’aperto, per strada, con tutte le difficoltà del caso.



Il servizio viene svolto dai volontari ogni sabato sera, anche in caso di maltempo, su tutto il territorio comunale, fino a notte inoltrata. Ai senza fissa dimora vengono forniti sacchi a pelo, coperte, k-way, cappelli, sciarpe, giacche, generi alimentari, bevande calde e prodotti per l’igiene personale.



I volontari CRI che garantiscono il servizio, inoltre, sono impegnati nell’ascolto delle esigenze e delle preoccupazioni delle persone senza dimora, anche solo per dare loro un conforto in un momento di solitudine o scoramento. Sono circa sessanta i senzatetto regolarmente assistiti dalla Croce Rossa: un'attività di sostegno che è basata sulla relazione di aiuto alla persona e che prevede anche l'orientamento ai servizi territoriali e la segnalazione di eventuali situazioni di particolare disagio.