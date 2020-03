Un parcheggio gratis per gli operatori della sanità del Sant'Andrea

La Spezia - Il parcheggio di Largo Bione vicino all’Ospedale Sant’Andrea, un’area di proprietà privata, sarà gratuito dal 16 marzo al 3 aprile per tutti gli operatori socio sanitari che lavorano all’Ospedale per aiutarli in questo momento di emergenza di coronavirus. Una gratuità resa possibile grazie a un’intesa fra ATC Mobilità e Parcheggi, il Comune della Spezia e il proprietario del parcheggio proprio per andare incontro alle esigenze di chi, in queste giornate, è in prima linea nell’emergenza. Per usufruire di tale agevolazione occorre esporre sul cruscotto della macchina una certificazione rilasciata dal proprio ente di appartenenza su carta intestata (ad esclusione dei medici per cui fa fede il contrassegno rilasciato dall’ ordine).



“Nelle difficoltà pubblico e privato possono e devono trovare un accordo per il bene comune, in questo caso gli operatori sanitari del Sant’Andrea che si stanno prodigando giorno e notte per garantire assistenza a tutti e combattere il coronavirus – dichiara il Sindaco Pierluigi Peracchini – per questo ringrazio la proprietà del parcheggio, ATC Mobilità e Parcheggi e il gruppo consiliare della Lega che si è reso disponibile e prodigato affinché si riuscisse a trovare un’intesa”. “Il parcheggio è una proprietà privata, ma è ATC Mobilità e Parcheggi che ne gestisce il pagamento – dichiara il Presidente Stefano Sciurpa – In un momento di difficoltà ognuno può fare la propria parte e ringrazio la proprietà e il Comune con cui siamo riusciti a trovare un’intesa per venire incontro a chi lavora in trincea contro il coronavirus. Un’operazione di mediazione importante e a fin di bene di cui sono molto orgoglioso”.