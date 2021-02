Un panchina rossa contro la violenza in Piazza Brin

La Spezia - La questura della Spezia ha partecipato alla cerimonia organizzata dall’Udi e dal Comitato Prospezia Ciassa Brin per la consegna ufficiale al Comune di una “panchina rossa” installata in Piazza Brin, quale simbolo e strumento di sensibilizzazione al contrasto della violenza contro le donne.

All’evento, cha ha rappresentato un forte e importante segnale di sinergia fra le istituzioni e le associazioni che operano in una proficua logica di rete al servizio di una causa sociale attualissima, quale è il contrasto alla violenza di genere, ha portato il proprio saluto anche il Questore della Spezia, unitamente al Dirigente della Divisione Anticrimine Marina Listante, a testimonianza della costante azione che la Polizia di Stato svolge in termini di prevenzione e repressione.