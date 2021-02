Un over 80 su cinque non ha detto sì al vaccino

La Spezia - Il direttore generale di ASL5, Paolo Cavagnaro, e il direttore sociosanitario Maria Alessandra Massei hanno incontrato oggi le rappresentanze sindacali confederali e dei pensionati di CGIL CISL e UIL. Scopo dell'incontro era presentare il programma della campagna vaccinale Covid-19 over 80 che partirà il 12 febbraio nelle 29 sedi proposte dai comuni della Provincia della Spezia. ASL5 e Comuni hanno pensato di offrire la vaccinazione nelle sedi più vicine agli over 80. Per il momento l’adesione degli over 80 è di circa l’80%.

Coloro che hanno ricevuto e risposto alla lettera dei Comuni non dovranno effettuare ulteriori prenotazioni, né a CUP né dal medico curante, in quanto saranno direttamente contattati da ASL5 o dal Comune per fissare la data della vaccinazione presso la sede già prescelta. Pertanto, non devono effettuare alcuna prenotazione gli over 80 dimessi dagli ospedali per patologie diverse dal Covid-19, gli over 80 in possesso dei requisiti per la vaccinazione al domicilio, che saranno contattati direttamente da ASL5, gli over 80 residenti nei Comuni per cui la ASL5 insieme ai sindaci sta organizzando giornate mirate di vaccinazione in loco. Il giorno della vaccinazione è necessario avere la tessera sanitaria e il proprio codice fiscale.





Per eventuali informazioni: vaccinicovid80@asl5.liguria.it