Un nuovo spazio Enel in Via Gramsci

La Spezia - È stato inaugurato oggi in via Gramsci 51 il nuovo spazio Enel che offrirà ai cittadini più servizi e occasioni di risparmio, ma anche consulenza in tema di efficienza energetica e sostenibilità ambientale. I cittadini potranno interfacciarsi con personale appositamente formato da Enel e svolgere tutte le operazioni sulle proprie forniture: dall’attivazione o modifica di un contratto, alla verifica dei propri consumi e dei pagamenti, fino alle informazioni sulle soluzioni più adatte per l’efficienza energetica come impianti fotovoltaici, caldaie a condensazione, climatizzatori ad alta efficienza ed altro ancora. Lucia Farella è una professionista attiva sul territorio da diversi anni, specializzata nella consulenza per le forniture di energia elettrica e gas e su prodotti di efficienza energetica. “Questa nuova apertura – ha dichiarato Giuseppe Acquaviva per Enel – rafforza ulteriormente la nostra presenza sul territorio e su tutta la Liguria. I colleghi che lavoreranno presso il nuovo Spazio Enel saranno un punto di riferimento importante sia nell’attività di assistenza sia nella proposta di risparmio in bolletta e di efficienza energetica”. Lo Spazio Enel sarà aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30.