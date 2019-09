Un nuovo parcheggio sorgerà a Montepertico

La Spezia - Il Comune della Spezia ha dato il placet al progetto definitivo relativo ad interventi sulla viabilità stradale nelle vie Montepertico, Pitelli e Costa di Santa Lucia (realizzazione di opere di urbanizzazione), per un costo complessivo pari ad €. 103.680. Il progetto, composto da relazione illustrativa con prime indicazioni per la stesura del PSC, relazione tecnica, computo metrico estimativo ed elaborati grafici, prevede tre diversi interventi in altrettanti differenti quartieri. In Via Montepertico l'intervento previsto e finanziato prevede la sistemazione di terreno adiacente la strada di collegamento dell’agglomerato urbano, per realizzare un’area di sosta per autoveicoli, a servizio del quartiere. In Via Pitelli invece si predisporrà la sistemazione di uno sterrato, attualmente adibito a vari usi, per realizzare un’area di sosta per autoveicoli, a servizio di residenti e turisti che soggiornano in paese. In Via Costa di Santa Lucia infine si interverrà per la sistemazione della strada comunale pedonale di Santa Lucia, unica via di collegamento tra la carrozzabile Via Montalbano ed il borgo di Costa di Santa Lucia, con pavimentazione in calcestruzzo drenante, costruzione di muretti di contenimento in cemento e regimazione delle acque di falda e meteoriche, per garantire il transito in sicurezza degli autoveicoli.