Un nuovo gattile per la Spezia e uno sportello virtuale per le colonie

La Spezia - Uno sportello virtuale per sostenere le associazioni che si occupano della cura dei gatti randagi e un nuovo gattile per il 2020. Sono queste le principali novità emerse dall'incontro tra le associazioni e l'assessorato Diritti degli animali delegato a Giulia Giorgi che si è tenuto nel pomeriggio a Palazzo civico.

Dai dati forniti dall'assessore è emerso che i gatti "liberi" sul territorio comunale sono circa 450. Nell'ultimo anno sono stati sterilizzati cinquanta gatti dall'Asl 5 spezzino. La Regione ha finanziato per questa pratica circa 6mila 800 euro. Ora partirà un nuovo censimento che conterà anche gli animali "già contati".

"Dal censimento dell'anno scorso - ha detto l'assessore - è emerso che la maggior parte delle sterilizzazioni sono state fatte su esemplari femmine. Le associazioni e i cittadini entro il 15 dicembre dovranno censire gli esemplari e come assessorato faremo una sintesi e manderemo il resoconto ad Asl".

Per quanto riguarda lo sportello "virtuale" per l'assessore Giorgi rappresenta sia un aiuto per le associazioni che uno strumento in più per il cittadino al quale talvolta non conosce le realtà delle colonie feline. "Le associazioni - ha proseguito Giorgi - hanno chiesto all'amministrazione, e me ne farò carico, di produrre dopo il censimento un documento ufficiale e disponibile sul sito del Comune per segnalare dove sono le colonie. Inoltre inseriremo i riferimenti delle persone che si occupano di questi spazi in modo che possano ricevere sostegno e donazioni".



Dall'incontro è emersa anche una criticità che Giorgi sottoporrà al primo cittadino Pierluigi Peracchini, in vista della Conferenza dei sindaci della prossima settimana, in molti Comuni della provincia non avviene il censimento degli animali.

"Molti cittadini - ha proseguito l'assessore - ritengono che le pratiche del censimento e delle sterilizzazioni sono molto importanti. E mi hanno chiesto se si può fare una comunicazione ricordando che entro il 31 dicembre i sindaci si impegnino a fare il censimento".

Oltre allo sportello virtuale sta diventando certezza la nascita di un gattile per il Comune della Spezia al quale farà riferimento anche Sarzana che ha attiva, per il canile, una convenzione.



"Il gattile - ha spiegato Giorgi - si realizzerà. Pensiamo possa diventare realtà nel 2020 perché i fondi ci sono già e derivano dalla gara d'appalto del canile che è stato affidato ad un'associazione così facendo abbiamo recuperato l'Iva. Il sindaco ci ha concesso l'utilizzo di quel denaro per poterlo reinvestire nella struttura. Il gattile darà accoglienza a quegli esemplari che non possono vivere autonomamente sul territorio (che hanno subito incidenti gravi, con particolari patologie, ndr) ma che saranno comunque adottabili. La struttura sarà prefabbricata e suddivisa per ogni tipologia di gatto che deve ospitare per evitare, in caso di malattie, il contagio".



"Anche se in molti considerano questi animali selvatici - ha concluso Giorgi - vanno tutelati. Le sterilizzazioni sono importanti ed è importante che anche gli altri Comuni aderiscano. Con le associazioni ci riaggiorneremo come Comune a censimento aggiornato per controllare che sia corretto. L'Asl poi convocherà tutti i Comuni che hanno fatto il censimento e comunicherà quanti fondi stanzierà Regione e le suddivisioni delle sterilizzazioni".