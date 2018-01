Un mondo di sapere e un corso sugli smartphone con Aidea

La Spezia - Con l’avvento del nuovo anno Aidea rinnova e amplia le proposte per chi ha sempre voglia di arricchire il proprio bagaglio culturale. I corsi spaziano dalla letteratura all’informatica, dalla storia alla fotografia, passando per le arti e un’ampia offerta linguistica, destinati a tutte le età e a tutti coloro che tra i buoni propositi per il 2018 vorrebbero rinnovarsi o rispolverare vecchi interessi.

A gennaio Informatica (corsi base e postbase), a febbraio corso di Smartphone.

Per le lingue straniere proseguono inglese, spagnolo, francese, cinese, giapponese, arabo e russo; è ancora possibile inserirsi nei corsi già iniziati previo colloquio con i docenti.

I nuovi corsi contano: lingua russa base dal 16 gennaio, giapponese da venerdì 12 gennaio, francese base da lunedì 8. Riprende il laboratorio di ceramica tutti i giovedì dalle 16,00 alle 18,00, docente la ceramista Nina Meloni.

Novità da gennaio:

CORSO DI STORIA DELL’ARTE, presso L. Classico L. Costa p.zza Verdi, tutti i martedì ore 15,30-17,00 fino a maggio; martedì 9 gennaio a cura di Valerio Cremolini, critico d’arte, “Antonio Canova, raffinato scultore e tenace diplomatico”. Il relatore ripercorrerà l'intensa vita di Canova (1757-1822), considerato il maggiore interprete del Neoclassicismo. Per la fama acquisita venne invitato nel 1802 a Parigi alla corte napoleonica e sono note le straordinarie opere che richiamano quel periodo, tra cui quelle dedicate a Napoleone. Degli anni precedenti ricordiamo gli splendidi "Orfeo e Euridice", "Amore e Psiche", "Adone e Venere".

Dal prossimo martedì riprenderanno gli incontri curati da Rosella Mezzani sul Manierismo.

STORIA CONTEMPORANEA presso L. Classico, martedì ore 17,15 – 18,15 Patrizia Fattori prosegue l’excursus sulla storia recente degli Stati Uniti d'America e della Russia attuale, con l’incontro “America e Russia: una pace difficile”.

Da martedì 16 gennaio inizia il modulo A sud di dove? Storia economica e culturale dell'Italia meridionale (1861-2011) a cura di Lorenzo Baruzzo

LETTERATURA Sede: L. Classico L. Costa p.zza Verdi, mercoledì ore 17,00–Francesco Piscitello “Tempo senza profeti, ricordo di David Maria Turoldo”. Il relatore, F. Piscitello, cardiologo, giornalista e poeta, vincitore di importanti premi di poesia, si soffermerà sulla figura di Padre David Maria Turoldo. Padre David Maria Turoldo partecipò attivamente alla Resistenza, fu predicatore nel Duomo di Milano e diede impulso a molte iniziative di cultura. La sua produzione letteraria, in poesia e in prosa, si caratterizza per la trattazione delle tematiche legate al mistero dell'essere. La conferenza sarà arricchita dalla lettura di alcuni testi poetici da parte della Prof. Anna Abate. Presenta Olga Ceccaroni.

Gli incontri del circolo filosofico curati dalla prof.ssa Patrizia Fattori riprenderanno il 24 gennaio.



PSICOLOGIA sono aperte le iscrizioni al corso breve “Parlare in pubblico” 5 incontri h 17,30

FOTOGRAFIA sono aperte le iscrizioni al nuovo modulo, avanzato. Docente Grazia Cantoni 5 incontri ore 20,00 - c/o V. Manin 27 -

INGLESE BAMBINI E RAGAZZI: c/o V. Manin 27 - martedì pomeriggio con madrelingua

CUCITO sono aperte le iscrizioni al corso di cucito creativo docente Sabrina Maggiani………

ERBORISTERIA - sono aperte le iscrizioni 5 incontri venerdì ore 17,00 docente Sara Mainenti.

