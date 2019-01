Un milione per la manutenzione di dieci chilometri di statali

Martedì inizieranno i lavori che interesseranno anche Bocca di Magra, Romito, Buonviaggio e Ceparana. Giampedrone: "Manutenzione efficiente e interventi più funzionali".

La Spezia - Proseguono con l’avvio di un nuovo cantiere, martedì 22 gennaio a Sarzana, i lavori sulle strade ex provinciali che sono state trasferite da Regione Liguria ad Anas per la gestione e la manutenzione ordinaria nell'ambito del trasferimento di 13 strade provinciali liguri, con caratteristiche di interregionalità, in quanto “strade di interesse nazionale”.



La riqualificazione interesserà la SS 432 “della Bocca di Magra”, la SS 331 "di Lerici" e la SS 330 "di Buonviaggio”, per un totale complessivo di 10 km di arterie stradali e poco più di un mese di lavori. L’investimento è di 1 milione di euro.



I primi interventi partiranno sulla 432 in località Marinella a Sarzana per poi proseguire nel comune di Ameglia a Cafaggio e Senato e nel comune di Arcola a Romito di Magra. A seguire, sempre a Romito di Magra ad Arcola, si passerà alla 331; infine verranno realizzati gli interventi sulla 330 in frazione Madonna di Buonviaggio alla Spezia, a Bottagna e Buonviaggio nel comune di Vezzano e nella frazione Ceparana del comune di Bolano.



"Si tratta di importanti interventi di manutenzione che fanno parte del piano concordato con Anas al momento del passaggio di consegne di queste strade", ha commentato l'assessore regionale alle infrastrutture Giacomo Giampedrone, che in settimana effettuerà un sopralluogo ai primi cantieri aperti insieme ai sindaci di Sarzana e Ameglia e al capo compartimento di Anas Salvatore Campione.



“Questi lavori certificano la bontà di un percorso che Regione Liguria ha intrapreso per prima Italia, trasferendo 300 km di ex provinciali ad Anas per garantirne la sicurezza a fronte di maggiori investimenti che le province non potevano più fare: oggi possiamo assicurare ai cittadini del territorio una manutenzione efficiente e interventi strutturali più funzionali alla sicurezza stradale. Ringrazio Anas per la disponibilità con cui sta celermente portando avanti il piano di interventi sulle strade spezzine e liguri”.