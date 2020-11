Un inverno di pandemia, ancora il tendone al Montagna per i senzatetto

La Spezia - L’inverno è ormai alle porte e si ripropone ancora una volta, alla Spezia come altrove, il problema di alloggiare per la notte le persone senza fissa dimora. Tema non nuovo per le strutture della Caritas diocesana, ma drammaticamente amplificato sin dall’inverno scorso a causa delle limitazioni imposte dalla pandemia in corso. La soluzione, d’intesa con il Comune della Spezia e con le autorità della Marina militare, era stata trovata allestendo al campo sportivo Montagna un grande tendone, ovviamente riscaldato e dotato dei necessari servizi. Ora il problema si ripropone, e ancora una volta l’obiettivo è quello di usufruire della struttura che si affaccia su viale Fieschi. Sul punto è intervenuto nei giorni scorsi don Luca Palei, direttore diocesano della Caritas. Don Palei ha ricordato la drammatica condizione in cui vivono nei mesi invernali, in città, diverse decine di persone, alle cui esigenze occorre dare una risposta di solidarietà. Il direttore della Caritas ha così voluto rivolgersi direttamente anche a quanti, sui social, avevano sollevato dubbi e qualche polemica sull’utilizzo nei mesi invernali di una struttura sportiva di per sé destinata ai giovani. Il tendone comprenderà dieci moduli doppi, ed ogni ospite avrà la sua cameretta con il suo bagno, e potrà essere utilizzata anche durante il giorno, quasi come un “open space” per quelli che don Luca chiama “i nostri amici di strada”. Sempre con tutte le precauzioni del caso anti-Covid. Don Palei ha precisato inoltre che la struttura non impedisce le attività di quanti volessero usufruire per motivi sportivi e ricreativi della pista del “Montagna” o degli spazi adiacenti.