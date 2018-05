Un'interrogazione al Parlamento europeo per proseguire le ricerche dei due velisti scomparsi

La Spezia - La vicenda di Antonio Voinea e Aldo Revello, i velisti scomparsi al largo delle Azzorre approda al parlamento europeo. In merito il parlamentare Brando Benifei ha presentato un'interrogazione alla Commissione Europea riguardante il proseguimento delle ricerche dei due velisti scomparsi il 2 maggio.

"Dopo il messaggio di allarme dal sistema satellitare della barca - si legge in una nota di Benifei -, ricevuto dal Soccorso Marittimo Portoghese, si è persa ogni traccia. Né le operazioni di soccorso condotte dal Portogallo, limitate a 72 ore per protocollo, né le ricerche aggiuntive condotte dall'Italia dal 7 all'11 maggio hanno dato risultati".

"È però importante - si legge ancora nella nota -, come sostenuto da molti incluso il campione Giovanni Soldini, continuare le ricerche ampliando la zona di controllo perché esistono possibilità reali che i due velisti si siano messi in salvo sulla zattera di salvataggio. A questo scopo ho interrogato la Commissione per chiedere se sia in contatto con le autorità portoghesi e italiane e come intenda seguire questa vicenda, invitandola a considerare quanto adoperarsi nelle ricerche sarebbe una testimonianza chiara di come ogni vita sia importante per l'Unione, che quotidianamente ha esperienza di centinaia di morti in mare, tra rifugiati e migranti, che non riusciamo a salvare".

"Di questa iniziativa - conclude la nota - ho voluto personalmente informare la moglie di Revello, perché credo sia un dovere di chi rappresenta i cittadini la vicinanza pratica ed emotiva in momenti così tragici e complicati".