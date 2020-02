Un incontro per parlare di sessualità e procreazione responsabile

La Spezia - I grandi temi legati alla famiglia, all’educazione dei figli e alla vita di coppia restano al centro delle iniziative pastorali ed anche di carattere culturale e scientifico che accompagnano il percorso della diocesi. Ancora nei giorni scorsi, anche giornalisti ed esperti che non si possono certo dire vicini al pensiero cristiano hanno richiamato l’attenzione dell’opinione pubblica sui pericoli sociali ed anche antropologici legati al crollo della natalità nel nostro paese, e più in generale in Europa. Per rimuovere quello che appare un vero e proprio “macigno” sul futuro appare chiaro come siano necessarie iniziative di carattere culturale, volte a rimuovere quelle mentalità che negli ultimi anni hanno portato a vedere la maternità quasi come un male sociale, e nel contempo a non ostacolare il dramma dell’aborto. La procreazione è fondamentale per assicurare il futuro all’Italia e all’Europa, e deve essere responsabile.



Proseguono alla Spezia gli incontri formativi organizzati dall’ufficio diocesano di Pastorale della famiglia, in collaborazione con l’associazione “La famiglia”. L’incontro “Procreazione responsabile 2.0, riflessioni medico scientifiche e teologico morali” tratterà di due dimensioni importanti della vita di coppia, vale a dire della sessualità e della procreazione responsabile relativamente a quanto attualmente disponibile sull’argomento dal punto di vista scientifico ed anche secondo la riflessione teologica sviluppata dal magistero della Chiesa nel corso degli anni, a partire dall’enciclica “Humanae Vitae” di Paolo VI sino alla “Familiaris Consortio” di Giovanni Paolo II ed alla “Amoris Laetitia” di Francesco. L’ottica di esposizione sarà quella di un aggiornamento per gli operatori della pastorale familiare in maniera tale da fornire alle coppie gli strumenti indispensabili per un’adeguata informazione ed educazione spirituale. Verranno esposti i principi etici fondamentali circa scelte di procreazione familiare in relazione alle opzioni di procreazione medicalmente assistita attualmente possibili. Relatori dell’incontro saranno monsignor Enrico Nuti, vicario generale della diocesi e docente di teologia morale, e il dottor Paolo Rosellini, medico e bioeticista. L’incontro, aperto a tutti e gratuito, si terrà domenica prossima alle 16 nel salone “San Vincenzo” di Casa Massà, in via Cadorna 24. Per informazioni, telefonare al numero 328.5834990.