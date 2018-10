Un incontro dedicato a prevenzione e trattamento dei disturbi specifici di apprendimento

La Spezia - L'Associazione Aiuto DSA La Spezia Onlus è lieta di comunicare che sabato 13 ottobre p.v. dalle 9,00 alle 12,30 presso la Sala Dante in via Ugo Bassi a La Spezia, si svolgerà un incontro aperto agli insegnanti, genitori e tutti coloro che lavorano e si occupano di Disturbi Specifici di Apprendimento:



“Dalla prevenzione al trattamento: le nostre Esperienze!”



L’evento è patrocinato dal Comune della Spezia e dal CTS La Spezia.





Interverranno la Dirigente scolastica Professoressa Maria Torre per la partecipazione Progetto "Emozioni in Rete" e Dirigente scolastica Professoressa Sara Cecchini per la partecipazione del Progetto "Le neuroscienze incontrano l'Istituto Cardarelli" e adesione all’iniziativa formativa proposta su "MUSICOPEDIA, pratica e lettura musicale dell'allievo con DSA. Nuovi strumenti e paradigmi cognitivi".



Seguirà l’ interventi della Dott.ssa Consuelo Casella, Presidente Associazione, Tutor DSA e Adhd, operatrice di Canalescuola, genitore, socia AID, che presenterà “Una rete tra territorio, famiglie e ragazzi: l’Associazione Aiuto DSA La Spezia Onlus”



Poi interverrà la Dott.ssa Claudia Brancati (psicologa, psicoterapeuta in neuropsicologia, docente a contratto presso Università degli studi di Firenze, socia AID) che parlerà di“Progetto Emozioni in Rete: iniziamo dall’infanzia ad osservare!-Prevenzione: i Campanelli d’allarme nella scuola dell’infanzia”.



Dalla scuola dell’infanzia passeremo all’osservazione nella scuola primaria in cui la dott.ssa Monica Gomez parlerà dell’esperienza dei “Laboratori esperienziali sulle Life skills” condotti dalle dott.ssa Monica Gomez e dott.ssa Marta Ghiglione (psicologa, in formazione in psicoterapia).



Uno spazio sarà dedicato alle discussione sui bambini osservati con gli insegnanti e genitori.



In seguito è prevista la presentazione del Progetto con l’Istituto Cardarelli: ”Il Liceo Cardarelli e l’associazione Aiuto DSA la Spezia Onlus Progettano INSIEME” che ha portato alla realizzazione del nuovo logo.



La Professoressa Daniela Garau (docente specializzata c/o CPIA La Spezia e Sarzana, Operatrice CTS LA Spezia, Vicepresidente Aiuto DSA, socia AID) e l’Insegnante Lucilla Parettini (insegnante scuola primaria Le Grazie, Operatrice CTS, socia AID) presenteranno il “CTS La Spezia: strumento per la didattica inclusiva”.



Uno spazio sarà dedicato ai ragazzi e alle loro esperienze dirette di convivenza con i DSA.



L’evento è aperto a tutti e l’ingresso è gratuito.



E' obbligatoria l'iscrizione al seguente link: https://goo.gl/forms/86Cm8WpTOZb1DXcH2



Per informazioni: tel. 366 2743537, 328 1565785 - aiutodsalaspezia.iscrizione@gmail.com