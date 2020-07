Un impegno per rilanciare la scuola a Varese e per il liceo coreutico al Cardarelli

La Spezia - Il consiglio provinciale della Spezia, in relazione alla pratica relativa al piano provinciale di dimensionamento della rete scolastica e dell’offerta formativa - anno scolastico 2021-2022, nella seduta di oggi ha deliberato, con voto favorevole unanime, la proposta portata all’approvazione dopo la seduta della competente commissione consiliare. Nello specifico il consiglio, per quanto attiene al dimensionamento della rete scolastica del primo e del secondo ciclo di istruzione ha deciso di non si disporre alcuna modifica all’attuale piano vigente, mentre per quanto attiene all’offerta formativa degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ha approvato una serie di modifiche.



È stata quindi considerata parzialmente accoglibile la proposta dell’Istituto Tecnico Fossati-Da Passano, autorizzando l’attivazione dei soli indirizzi afferenti il settore economico, cioè AFM (Amministrazione, Finanza e Marketing) e turistico; quindi di individuare a Brugnato la sede adeguata per ospitare la nuova offerta formativa, subordinandone l’effettiva attivazione previa attestazione del reperimento di risorse finanziarie ritenute necessarie per far fronte ad eventuali esigenze di edilizia scolastica. Questo considerato che la Provincia della Spezia non è attualmente in grado di sostenere tali oneri finanziari.

È stata altresì considerata accoglibile la proposta dell’Istituto Professionale Einaudi-Chiodo, autorizzando così l’attivazione dell’indirizzo di “Pesca commerciale e produzioni ittiche”, subordinandone pur tuttavia l’effettiva attivazione solo se sarà verificato il numero minimo di iscritti previsto dalla vigente normativa e solo se vi sia previa attestazione del reperimento di risorse finanziarie ritenute necessarie per far fronte ad eventuali esigenze di edilizia scolastica. Anche in questo caso considerato che la Provincia della Spezia non è attualmente in grado di sostenere tali oneri finanziari.



Il consiglio ha poi impegnato la stessa Amministrazione Provinciale ad individuare, per l’anno scolastico 2022-2023, le misure adeguate per rilanciare l’offerta formativa presso la sede già attiva di Varese Ligure, definendo in sinergia con i sindaci interessati, le istituzioni scolastiche, l’Ufficio Scolastico Provinciale e la Regione Liguria le possibili modifiche all’attuale offerta formativa, rafforzandola e ampliandola con possibili nuovi indirizzi, quali quelli liceali e professionali, tenendo conto anche delle decisioni che saranno assunte dalla strategia locale relativa alle “Aree interne”, attualmente in corso di definizione al fine di mantenere un presidio formativo anche nell’Alta Val di Vara.

Per competenza è stato deciso di trasmettere alla Regione Liguria la richiesta di attivazione del liceo coreutico, avanzata dall’Istituto Cardarelli, vista la qualità del progetto presentato, tenuto conto della competenza specifica in materia della stessa Regione Liguria.



(foto di repertorio)