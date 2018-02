Un gruppo di ascolto per lasciarsi alle spalle l'insicurezza

La Spezia - “Conoscersi e ri-conoscersi” è una delle attività che l'associazione La Famiglia, grazie al Consultorio famigliare “Itala Mela”, attivera' prossimamente nella sede di Via Cadorna 24 (Palazzo Massà) alla Spezia. Timidezza, vergogna, imbarazzo a volte prendono il sopravvento e ci precludono la possibilità di parlare, conversare con tranquillità. Obiettivo è quello di fornire spunti di riflessione per iniziare a cogliere alcuni aspetti di sé, migliorare il valore che diamo a noi stessi per meglio affrontare le difficoltà che troviamo giornalmente.

Spunti per riscoprire sé stessi, accrescendo atteggiamenti di autostima e fiducia, per migliorare il rapporto con sé e con gli altri e ritrovare la forza interiore. A partire dal 15 febbraio si terranno tre incontri con possibilità di iscriversi al Gruppo Mariposa (giovedì dalle 17 alle 19) oppure al gruppo Fenice (mercoledì dalle 10 alle 12) con un'iscrizione di euro 35. Gli incontri saranno tenuti dalla dottoressa Claudia Righetti (psicologa-psicoterapeuta) e dalla dottoressa Jaselli (psicologa-psicoterapeuta).



Per partecipare telefonare a associazione "La Famiglia" 393-1479654