Un gattile per la città, un tetto per i gatti malati e quelli adottabili

La Spezia - Il gattile nel territorio comunale della Spezia è una realtà. La prima volta se ne era parlato più di un anno fa ma le idee erano già chiare. Da oggi i mici più sfortunati avranno un luogo accogliente dove stare. Si tratta di una struttura prefabbricata, a misura di gatto e di umano che dovrà accudirli, dotata di tutti in confort: cucce, calore. E' suddivisa per ogni tipologia di gatto che deve ospitare per evitare, in caso di malattie, il contagio. Città della Spezia ne aveva parlato, un anno fa, qui e quest'estate qui

Questa mattina l'amministrazione comunale della Spezia, nelle figure del sindaco Peracchini e dell'assessore Giulia Giorgi, ha fatto visita alla struttura che, come detto, ospita gatti per adozioni ed è situata all’interno del canile municipale di via Del Monte. Una struttura ospitale, il cui investimento si aggira sui 20 mila euro. Sindaco e assessore nel corso dell'incontro hanno ribadito l'importanza di una struttura simile in città e che è stata realizzata "a tempo record".