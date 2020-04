Un ecografo di ultima generazione per il 118

La Spezia - In poco più di venti giorni, la raccolta fondi lanciata da Confindustria La Spezia e Rotary La Spezia ha raggiunto più di quanto prefissato. Più di 200 donazioni per un totale di oltre 80mila euro che saranno impiegati all’acquisto di strumentazione sanitaria da donare all’Ospedale Sant’Andrea. Primi arrivi questa mattina all’ospedale Sant'Andrea. Un ecografo portatile di ultimissima generazione è stato consegnato al 118: grazie a questa donazione le tre macchine d’urgenza hanno completato la loro dotazione a bordo e sono in grado di coprire le emergenze su tutto il territorio. Alla consegna erano presenti il Dott. Fabio Ferrari, Responsabile della Struttura Complessa Emergenza Urgenza Extra Ospedaliera 112, la Dott.ssa Roberta Cozzani, Dirigente Medico della Direzione Medica di Presidio, Mario Baldini Presidente Rotary La Spezia e per Confindustria La Spezia il Presidente Mario Gerini e il Direttore Generale Paolo Faconti. Nell’ambito della somma raccolta, hanno in parte trovato collocazione, anche sostegni all’iniziativa di Superfici Scrl - l’azienda della Spezia che ha stampato in 3D le valvole per adattare all’utilizzo dell’emergenza sanitaria le maschere da snorkeling, alla Croce Rossa e ad alcune Pubbliche assistenze per aiutarle nel quotidiano e fondamentale lavoro di assistenza sui territori.



«Sono grato a tutti quelli che hanno contribuito a concretizzare questo gesto di solidarietà – dichiara il Presidente di Confindustria La Spezia, Mario Gerini –. In un momento così drammatico, voglio riprendere un concetto più volte espresso: nessuno si salva da solo, ed oggi, nel ruolo che mi compete e come cittadino, devo e voglio ringraziare ogni singola persona e ogni imprenditore che ha risposto al nostro invito a donare. In questo periodo nel quale il nostro sistema sociale ed economico è messo a dura prova, il moltiplicarsi di iniziative a sostegno di chi si sta impegnando per aiutarci a superare questa pandemia anche mettendo a repentaglio la propria salute, conferma quella sensibilità e propensione al vivere collettivo che è una delle caratteristiche peculiari di noi italiani. Viviamo giorni di grande incertezza per il futuro che coinvolge tutti senza distinzioni di ruolo o professione e la raccolta fondi da noi promossa insieme al Rotary ne è la conferma: infatti al nostro invito hanno aderito aziende e singoli cittadini, molti dei quali hanno voluto mantenere l’anonimato».

“Ringrazio tutti coloro i quali, pur chiusi in casa, hanno voluto esprimere la propria solidarietà – afferma Mario Baldini, Presidente del Rotary della Spezia - con un contributo concreto, trasformando questa emergenza in una gara di solidarietà. La sinergia con Confindustria, che ringrazio sentitamente, ha permesso di dare concretezza al sentimento di vicinanza ai cittadini così provati da questa grave emergenza sanitaria portando a importanti risultati con l’acquisto di materiale sanitario destinato al nostro ospedale e facendo sentire la nostra vicinanza ai medici, agli infermieri e agli operatori sanitari che sono in prima linea a combattere questa guerra lavorando senza sosta per stare vicino a chi ha bisogno di assistenza”.



Confindustria e Rotary ringraziano tutti quanti hanno donato, fra i quali, segnalano i promotori, questi enti e aziende:



