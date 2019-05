Un defibrillatore per l'associazione italiana sindrome di Williams

La Spezia - Nei giorni scorsi a bordo di Nave Italia ormeggiata all'interno dell'arsenale militare della Spezia si è svolta la cerimonia di consegna di un defibrillatore, donato dal Lions Club Colli Spezzini, all'Associazione Italiana Sindrome di Williams in occasione dell' imbarco per lo stage "Marinai con gli occhi a stella 4" sull'autonomia ed integrazione per ragazzi Williams e sublings programmato a bordo.

Queste giornate si sono poste l'obbiettivo di promuovere l'integrazione tra i ragazzi affetti da Sindrome di Williams (malattia genetica rara the consiste in un disordine neuro-comportamentale congenito) e i loro " sublings ", fratelli e sorelle ovvero le persone a loro più vicine.

Questa è la quarta edizione del progetto che ha il patrocinio della Marina Militare.

Il Lions Club Colli Spezzini, particolarmente sensibile ai temi dei assistenza alle persone pit bisognose, ha instaurato da tempo una collaborazione con l'Associazione stessa. Il defibrillatore viene donato anche in funzione del maggior rischio sanitario dei ragazzi, e per tutte le attivita future programmate. Alla manifestazione ha presenziato in rappresentanza del Comune della Spezia l'assessore Gianmarco Medusei, erano inoltre presenti anche il presidente dell'Associazione italiana sindrome di Williams della Spezia Maurizio Granato e il presidente del Lions Club Colli Spezzini Danilo Grasso.