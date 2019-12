Un defibrillatore a Ressora, un vein viewer al Sant'Andrea

La Spezia - L'associazione Tive6, nata dall'impegno dei lavoratori della centrale Enel della Spezia in memoria del collega Matteo Tivegna, scomparso prematuramente, ha donato questa mattina il 14esimo defibrillatore dalla costituzione dell'associazione a Ressora. In questa occasione la donazione è avvenuta insieme alla Pubblica assistenza di Arcola raggiungendo l'importante obiettivo per Arcola di essere "Comune cardioprotetto". L'associazione si è poi spostata all'ospedale Sant'Andrea per donare un "Vein Viewer al Pronto soccorso, come era stato fatto pochi mesi prima al San Bartolomeo di Sarzana. Uno strumento utilissimo per bambini e anziani che permette di evitare tecniche invasive e dolorose. "Per noi - spiega Paolo Musetti dell'associazione Tive 6 - è importante contribuire a favore della comunità. Noi lavoriamo con Matteo Tivegna nel cuore. Era un nostro collega scomparso ad appena 24 anni. Da questa situazione come amici e colleghi abbiamo cercato di creare iniziative per ricordarlo".



Presente anche l'assessore Giulia Giorgi: "Sono state messe in piedi tante iniziative in due anni. Abbiamo sempre qualche difficoltà a spiegare ai più piccoli chi fosse Matteo. Allora abbiamo raccontato loro che il defibrillatore donato alle scuole da Tive 6 è un angioletto che protegge i bambini. Siamo riusciti a coprire tutte le scuole. Sono contenta che siamo andati oltre e non posso che ringraziare. Questo strumento non è mai superfluo. Associazioni come queste non si disperdono e voi non lo fate. Il ricordo di Matteo è qualcosa di buono per la nostra città. Spero che anche qui rimanga il suo ricordo". Nel coro anche Enel: "Siamo un connubio con Matteo. È stata una perdita gravissima, non era solo una presenza. Questo gesto è per ricordare che Enel non è solo ingombrante".