Un corso pratico per prepararsi ai concorsi per la Polizia Locale

La Spezia - La Segreteria UIL FPL della Spezia coordinata e diretta dal Segretario Massimo Bagaglia, è lieta di comunicare che, a poche ore dalla divulgazione attraverso i maggiori Social Network, sono già molte le iscrizioni pervenute alla Segreteria per l'avvio del nuovo Corso di natura pratica per la preparazione ai Concorsi Pubblici da Agenti di Polizia Locale. La didattica del Corso, come nelle edizioni precedenti, è affidata al Dott. Andrea Prassini appartenente al Corpo di Polizia Locale. Come Segretario della UIL FPL - afferma Massimo Bagaglia - sono molto soddisfatto dell'operato dei miei collaboratori che non si tirano indietro di fronte a nuove e costanti esperienze di formazione e preparazione. Inoltre - conclude Bagaglia - consultando Internet, ho anche appreso che, a parte i manuali prodotti dalle varie case editrici ed ai Corsi online, siamo l'unico Sindacato che organizza Corsi di questo tipo. Pochissimi se ne trovano infatti di natura teorica e nessuno di natura pratica. Le tematiche trattate, che si svilupperanno in un full-immersion di 20 ore, saranno così articolate: primo giorno effettuazione pratica posti di controllo redazione verbali di contestazione per violazioni delle norme del codice della strada; 2° giorno effettuazione pratica rilevamento sinistri stradali e contestuale redazione verbali di contestazione per violazioni delle norme del codice della strada; 3° giorno, redazione pratica atti di polizia giudiziaria a seguito di reati connessi alla circolazione stradale accertati nei precedenti giorni di addestramento. Considerata la natura pratica del corso e necessitando comunque di non essere esposti a possibili impreviste precipitazioni atmosferiche, la sede del corso, come nelle precedenti edizioni, è sita presso il parcheggio sotterraneo – 2 del Centro Commerciale LA FABBRICA di Santo Stefano di Magra (SP) e per la disponibilità, la Segreteria UIL FPL ringrazia il Direttore Dott. Federico Lensi. Durante il corso, ai partecipanti verranno messi a disposizione modelli fac-simile di verbali ai sensi del codice della strada ed atti di polizia giudiziaria. Al termine del corso sarà rilasciato attestato di partecipazione utile in caso di concorsi pubblici con eventuale valutazione titoli. Per favorire una migliore preparazione, saranno accettate esclusivamente le prime 30 domande ed il termine iscrizioni è fissato per lunedì 25 novembre 2019.



Per maggiori informazioni contattare il 328.5467479 o inviare una mail a corso.agenti.uil@gmail.com .