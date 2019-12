Un corso per imparare le manovre "salvavita"

La Spezia - Martedì 17 dicembre alle ore 17, presso la sala formazione dell'Ordine degli Infermieri della Spezia (OPI) di Via Taviani saranno illustrate, dagli infermieri del 118 spezzino, le più classiche manovre salvavita, in particolare le tecniche di disostruzione delle vie aeree: si tratta di manovre che,senza la necessità di essere in possesso di particolari tecnologie o competenze, possono sicuramente costituire un contributo valido in attesa dell'arrivo di soccorsi attrezzati e professionali, e permettere di salvare la vita delle persone coinvolte.



Ogni anno sono circa mille le persone che, in Italia, restano soffocate per corpi estranei, generalmente cibo, che vanno a occludere le prime vie respiratorie: in queste circostanze,alcune manovre possono essere estremamente utili per favorire un parziale, o perfino totale, superamento della situazione estremamente critica che deriva da questi infortuni.



Per quanto i soccorsi professionali siano assolutamente rapidi, sono quasi sempre necessari alcuni minuti per raggiungere, da parte del team, la casa, o il luogo, nel quale si è avuto l'incidente: ma dopo soltanto tre minuti dalla cessazione del respiro il cervello inizia a mostrare una sofferenza che, in modo esponenziale, aumenta col trascorrere del tempo senza intervento.



Come in passato, possono partecipare tutti i cittadini interessati a questa iniziativa; la sede dell'Ordine si trova al terzo piano del palazzo ''Subotto'', in via Taviani 52,una traversa di via Vailunga, a poca distanza dal centro commerciale ''Le Terrazze''.



