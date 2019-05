Un corso di formazione per l'utilizzo del defibrillatore

La Spezia - Confartigianato sta organizzando un apposito corso di formazione per l'utilizzo del defibrillatore DAE venerdì 7 giugno 2019 h: 08.00-13.00 presso la sede in via Fontevivo 19 alla Spezia. Il corso BLSD prima certificazione IRC prevede 5 ore (continuative) e sarà condotto in co-presenza da 2 istruttori nazionali certificati IRC con materiale didattico proprio (manichini e defibrillatore trainer). I discenti verranno forniti di manuale didattico e operativo. Il superamento del corso origina tre certificati a firma di IRC, del 118 Liguria Soccorso e dei docenti del corso.



La certificazione IRC è di valenza nazionale, la certificazione regionale ligure con numero di matricola personale autorizza all'uso del defibrillatore semiautomatico esterno. La tariffa di iscrizione a partecipante è di € 60,00. E’ possibile iscriversi entro venerdì 31 maggio 2019 mandando una e-mail: formazione@confartigianato.laspezia.it per maggiori informazioni è possibile contattare il nostro Ufficio Formazione al numero di telefono: 0187.286648 (lunedì/venerdì 08.00-13.00, lunedì e mercoledì anche 14.30-18.00).



