Un corso di autodifesa per la Festa della donna

La Spezia - L’Accademia Arti Marziali propone a tutte le donne per l’8 marzo una giornata dedicata all’autodifesa: "Un modo diverso di vivere la Festa della Donna, con più consapevolezza e dinamicità". L’iniziativa, del tutto gratuita, è rivolta a donne di tutte le età per dare loro un po’ di sicurezza e di autostima, anche sul piano della difesa dalle aggressioni fisiche. La lezione-allenamento sarà tenuta al Palazzetto delle Sport della Spezia dal maestro Sauro Soliani, conosciuto da sempre nel mondo delle arti marziali e insegnante, tra le altre discipline, anche di MGA, il metodo globale di autodifesa della FIJLKAM, la Federazione del Coni per le arti marziali.

Il maestro Soliani sarà coadiuvato dai suoi collaboratori e collaboratrici, in modo che ciascuna ospite possa essere seguita direttamente da un tutor nelle prime – facili – tecniche.

L’appuntamento è per le 19 dell’8 marzo. L’abbigliamento, per tutte le partecipanti, è costituito solo da una maglietta e dai pantaloni: niente scarpe, perché si sale sul “tatami”, il tappeto morbido del judo e del ju-jitsu, a piedi nudi. Alla fine un brindisi, per festeggiare, davvero, tutte le donne.