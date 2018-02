Un contributo dalla Banca Versilia Lunigiana Garfagnana per la scuola "De Ghisi"

Nella filiale della Spezia oggi è stato consegnato il contributo per il progetto “Il corpo e l’immaginazione”.

La Spezia - La Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana continua nella sua opera di vicinanza alle associazioni sul territorio e alla comunità delle sue aree di competenza territoriale. Nella filiale della Spezia Bvlg oggi è stato consegnato il contributo per il progetto “Il corpo e l’immaginazione”.

Questa è la seconda edizione del progetto educativo ideato e condotto dall'Associazione Les Mobiles - educazione al movimento, che intende avvicinare i bambini della scuola primaria alla cultura del "movimento" e della danza. Bvlg ha riconosciuto la qualità del progetto in ambito socio-culturale e ha voluto essere a fianco dell’associazione.

La scuola primaria De Ghisi di Fabiano è stato il primo istituto della provincia ad accogliere il progetto in via sperimentale, che prevede poi in futuro di estendersi anche ad altri istituti.



Il progetto è condotto da un team coordinato da Annita Conti, diplomata presso Choronde, un progetto educativo del Miur e danceability teacher certificata in procinto di diplomarsi all’Accademia del Teatro alla Scala di Milano come insegnante del metodo scaligero. Già dalla prima edizione numerose sono state le adesioni di bambini e la collaborazione degli insegnanti.

Gli incontri del progetto si svolgono in orario scolastico e sono inseriti nel piano dell'offerta formativa per la continuità didattica.



Presidente Bvlg Enzo Stamati e vicepresidente vicario Giuseppe Menchelli e Antonio Ruggieri, consigliere Bvlg hanno dichiarato: "Il contributo all’associazione Les Mobiles della Spezia per il progetto “il corpo e l’immaginazione” ci permette di continuare il percorso di vicinanza alla comunità e al territorio. Tramite la collaborazione fattiva con l’associazione possiamo creare le condizioni di sviluppo dell’educazione degli alunni alla cultura del movimento.

Direttore generale Bvlg Paolo Pelliccioni: essere presente sul territorio è importante. Esserlo con queste iniziative che creano valore per le associazioni e la comunità ci riempie di orgoglio. Il nostro ruolo sul territorio è anche rappresentato da questi aspetti fondamentali".



Responsabile area territoriale Nicola Bernardini ha aggiunto: “Per noi è veramente importante stare vicino alle associazioni della nostra area di competenza e per La Spezia. Il nostro impegno si evidenzia anche in queste iniziative che fanno conoscere il nostro modo di fare banca e di essere banca del territorio”.

Annita Conti, responsabile del progetto conclude: "L’idea di portare la danza nella scuola viene elaborata con la convinzione che l’arte produce conoscenza quando i bambini diventano protagonisti del “fare” artistico, e attraverso la danza educativa provano forme, le sperimentano, cercano movimenti e colori".