Un contributo comunale per combattere la violenza sulle donne

La Spezia - L'amministrazione comunale spezzina prosegue il suo impegno nella lotta contro la violenza con specifico riguardo agli interventi di prevenzione e alle misure di sostegno nei confronti delle donne vittime di violenza. Saranno sostenute con un contributo pari a 5.347 euro, le attività dell'Associazione UDI - Codice donna telefono donna Centro Antiviolenza - che, in connessione con il Centro Antiviolenza Irene, garantisce sul territorio le attività di rete e supporto nell'ambito della lotta contro la violenza sulle donne quali: attività di sportello, consulenze psicologiche e legali gratuite, sensibilizzazione.



Il tema della violenza ha purtroppo subito un focus a causa della pandemia in corso: è accertato che durante le fasi di lockdown i casi di violenza domestica nei confronti delle donne hanno subito un forte aumento a causa della costrizione alla convivenza e alle maggiori difficoltà per le vittime di recarsi presso le forze dell'ordine per denuncia o al pronto soccorso per ricevere cure. Ricordiamo in questa sede, anche in vista delle imminenti restrizioni previste per il periodo natalizio, il numero verde nazionale - 1522 - per ogni richiesta di aiuto e l'esistenza di App dedicate, ad esempio "Youpol", che consente di trasmettere messaggi e immagini georeferenziate agli operatori della Polizia di Stato. È inoltre possibile dall'app chiamare direttamente il NUE (Numero Unico di Emergenza) ovvero la sala operativa 113 della questura.