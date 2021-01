Un centro storico vuoto come non si era mai visto prima: protagonisti soltanto i botti

La Spezia - Il desiderio di sfogarsi e “mandare a quel paese” un 2020 che si commenta da solo, chiuso peraltro con un periodo di festività condizionato dalla relegazione domestica, deve aver generato un bisogno di evasione che, a conti fatti, è scaturito in un aumento di botti e fuochi d'artificio, unici veri protagonisti della notte, si fa per dire, più lunga dell'anno. Basta dare un'occhiata alle immagini e al video allegato a questo articolo per farsi un'idea di quello che era Corso Cavour qualche minuto dopo la mezzanotte: proprio nel luogo generalmente preso d'assalto nelle notti bianche estive come nella serata in cui si brinda al nuovo anno, non c'èra praticamente nessuno. Unica presenza, malgrado i reiterati appelli sia per evitare i soliti rischi del caso sia per rispetto agli animali domestici e non, quella delle esplosioni con i classici colori ed effetti pirotecnici che hanno risuonato in ogni angolo della città per diverse decine di minuti dopo lo scoccare della mezzanotte. A "rimettere" le cose a posto ci ha pensato in verità la pioggia che dopo essersi presa una pausa dopo cena ha ripreso a battere una mezz'ora dopo il brindisi, "raffreddando" le velleità degli irriducibili festaioli.