Un campo da golf a Pitelli, Sorrentino: "Sarà un'eccellenza che recupererà un territorio"

La Spezia - “La delibera approvata dalla Giunta Peracchini per la sottoscrizione del protocollo di intesa fra il Comune della Spezia e la Delegazione Rregionale Liguria Golf ha lo scopo di valorizzazione e riqualificare le aree in località Pitelli, mediante un recupero ad uso sportivo, turistico, ricettivo riservando alle stesse un approccio progettuale e culturale rispettoso del paesaggio e dell’ambiente, delle caratteristiche geomorfologiche e dei valori tradizionali che tali luoghi preservano, tutelarne il consumo di suolo, le relative risorse idriche, e le peculiarità del territorio". Lo afferma l'assessore Anna Maria Sorrentino in merito allo studio di fattibilità per realizzare un campo da golf sulla collina di Pitelli.

"La progettazione di un campo da golf sostenibile - si legge in una nota - rappresenterebbe lo strumento attraverso il quale recuperare aree dismesse, mai utilizzate da anni dalle precedenti amministrazioni, per renderle usufruibili alla collettività creando occupazione e nuovi impianti polisportivi, luoghi di aggregazione e socializzazione, con conseguenti ulteriori vantaggi anche per le attività turistico-recettive".

"La Federazione Regionale Liguria - prosegue l'assessore -, si è dichiarata disponibile a supportare l’amministrazione Comunale, senza oneri aggiuntivi per la fase di realizzazione, nella suddetta valorizzazione mediante presentazione, dopo la sottoscrizione dell’atto, al Comune della Spezia, di uno studio di fattibilità di un Bio Golf a nove buche, ampliabile sino a diciotto buche, con annesso campo pratica, con relative pertinenze ed eventuali locali commerciali e turistico-ricettivi, da sottoporre alla commissione nazionale impianti della FIG al fine di ottenere il relativo parere tecnico di competenza".

"La struttura golfistica - conclude - avrà l'obiettivo di perseguire la volontà dell’amministrazione Comunale di creare una nuova eccellenza sportiva e turistica in grado di valorizzare ed implementare il flusso turistico nazionale ed internazionale nella provincia spezzina.”