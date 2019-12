Un biblioteca per i bambini del Sorriso Francescano

La Spezia - Confcommercio dona una bibliotechina ai bimbi di Padre Dionisio. Questa mattina la consegna dei 120 libri alla comunità del Sorriso Francescano. I testi, selezionati accuratamente dalla libreria Giunti, sono stati consegnati nel ricordo di Antonio Parmigiani, che è stato vicepresidente nazionale Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari e presidente della sezione spezzina. Parmigiani, Tonino per gli amici, era conosciuto per le sue doti non solo professionali ma anche umane ed è sempre stato disponibile ad aiutare i bambini in difficoltà e i più bisognosi.

"Un’iniziativa a cui teniamo fortemente per un duplice scopo – ha detto il presidente della Confcommercio spezzina Gianfranco Bianchi -, sia per sostenere la comunità di Padre Dionisio e per evidenziare l’impegno dei volontari, sia per onorare la memoria di Tonino Parmigiani, che era sempre attentissimo alle problematiche dei minori e dei bambini". Alla ‘cerimonia’ erano presente anche Roberto Martini, direttore di Confcommercio e Gianni Balducci, presidente di Fimaa La Spezia, oltre ai familiari di Antonio: la moglie e i due figli. "Mio papà sarebbe felicissimo di questa iniziativa – ha detto la figlia Maria Laura -. Nel corso della sua vita è sempre stato attento agli altri e avrebbe voluto fare ancora molto ma purtroppo non ce l’ha fatta. Il fatto che altre persone organizzino iniziative per aiutare i più bisognosi in suo ricordo, ci rende davvero orgogliosi".

"Ringrazio con tutto il cuore la Confcommercio e la famiglia di Parmigiani per questa donazione. – ha detto Rossana Mocchi, coordinatrice del Sorriso Francescano – Colgo l’occasione per dire che cerchiamo volontari. Chi avesse un po’ di tempo da dedicarci è il benvenuto".