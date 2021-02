Un barattolo che riaccende il sorriso

La Spezia - Una 'svolta' spezzina per restituire alla parola positività il proprio significato. Questo l’obiettivo concretizzato da Simona Righetti e Simona Mercanti, entrambe spezzine, coinvolte in un’esperienza imprenditoriale dai contenuti vivaci. Il loro “barattolo della positività” - questo il nome del progetto - sono il frutto di un’intuizione concretizzata in un momento di generale difficoltà, dove il termine è stato in larga parte ricondotto alle fasi di emergenza pandemica. Un barattolo da regalare, con i colori che avvolgono e custodiscono frasi su cui riflettere e sorridere, tornare a sorridere.



“Questo progetto nasce dalla voglia di dare un segnale in un periodo difficile per tutti - il pensiero di Simona Righetti sull’iniziativa - la parola positività nell’ultimo periodo ha assunto un significato distorto che deve essere ricondotto ad un concetto bellissimo. Essere positivi può aiutare a superare tutte le difficoltà ed il nostro intento è proprio quello di regalare un sorriso, regalare una dose di forza giornaliera, dare modo di riflettere sulle frasi custodite all’interno del barattolo e sorridere, perché fa bene a noi stessi ed a tutto il nostro organismo. Ognuno di noi dovrebbe avere il proprio barattolo della positività, in casa, sulla scrivania... ovunque voglia portarlo. Un progetto in evoluzione che non si ferma qua, stiamo ampliando il nostro lab per effettuare le consegne. Da lì stanno partendo le spedizioni in tutta Italia. Presto avremo altre novità”.



“Cos’è per me il barattolo della positività? E’ un attimo, un secondo della giornata che dedichiamo a noi stesse - il pensiero di Simona Mercanti - regalandoci una frase che sappia farci compagnia, farci riflettere o sorridere. Un po' come la pausa caffè o come il cioccolatino che addolcisce la giornata. Un pensiero da regalare alle persone a cui vogliamo bene, a quelle che ci accompagnano nelle nostre giornate e che meritano un sorriso”. Il barattolo della positività è disponibile in due versioni contenenti 100 frasi o addirittura 365, una per ogni giorno dell’anno. Tra le tematiche attualmente disponibili - motivazione, amore, famiglia e tante altre - ne è stata personalizzata una a favore dell’associazione onlus “La disabilità e oltre”, un’esperienza che verrà replicata nel corso dell’anno a sostegno di ulteriori associazioni. Le informazioni sul barattolo della positività e le indicazioni per la ricezione del prodotto sono reperibili attraverso i canali social Facebook ed Instagram “Barattolo della positività”.