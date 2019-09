Un atlante della diocesi per prepararne il futuro

La Spezia - Venerdì scorso si è svolta a Cassego, nella casa diocesana del centro “San PioX”, l’annuale giornata sacerdotale di fine agosto. Vi hanno partecipato diverse decine tra sacerdoti e diaconi permanenti. Nel corso della giornata, sono stati ricordati quelli tra loro deceduti nell’ultimo anno, così come quelli che nel 2019 hanno raggiunto o raggiungeranno anniversari significativi della loro vita ministeriale. La consueta relazione introduttiva è stata tenuta dal vescovo Luigi Ernesto Palletti ed è stata dedicata in modo particolare alle prospettive organizzative e strutturali della diocesi di fronte alla sfida della secolarizzazione e del progressivo calo delle vocazioni. Il vescovo ha presentato anzitutto i risultati conclusivi di un primo lavoro volto alla ridefinizione dei confini delle parrocchie, alcuni dei quali non più rispondenti alla situazione oggettiva del territorio. Di questo lavoro, coordinato dal vicario generale monsignor Enrico Nuti, si era già parlato lo scorso anno. La novità è rappresentata ora dalla predisposizione – ed è la prima volta che ciò accade – di un “Atlante diocesano”, comprendente la suddivisione articolata del territorio in zone pastorali, vicariati e singole parrocchie. L’”Atlante” comprenderà anche numerose schede esplicative e le mappe topografiche dei confini, come ritoccati. Si tratta, come si comprende, di un cammino assai impegnativo, perché va a toccare assetti organizzativi talora plurisecolari, ma reso necessario dall’evolvere degli eventi, a cominciare dall’imponente fenomeno di ridistribuzione della popolazione residente avvenuto nel territorio spezzino nell’ultimo secolo. Una seconda parte della relazione del vescovo è stata relativa alla presentazione e illustrazione del calendario pastorale 2019 – 2020. Il calendario, come sempre, ricalca quelli degli anni precedenti e comprende gli appuntamenti più significativi nella vita della diocesi. Monsignor Palletti si è poi soffermato ad illustrare il ruolo importante previsto per la figura del vicario foraneo (vicario urbano per la città capoluogo), tanto più nel contesto dei mutamenti di cui si è detto e di un sempre maggiore cammino di comunione tra le parrocchie della diocesi. Infine, il vescovo ha fornito alcune indicazioni sul prossimo mese di ottobre, “mese missionario”: Papa Francesco ha stabilito infatti un rilancio di questo appuntamento, soprattutto nello spirito di una missione diffusa, anche nelle nostre parrocchie, che deve vedere impegnato ogni singolo battezzato.