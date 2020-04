Un'asta per un muretto a secco, ricavato alla Croce Gialla

La Spezia - “Un'asta per un muretto a secco”, l'idea è di Luca Drovandi, artigiano spezzino che con la sua “Muri a secco liberi apuani” porta avanti uno dei tratti distintivi nella storia del nostro territorio, reso celebre in tutto il mondo dalle Cinque Terre. L'idea, ancora in fase di definizione, è quella di trovare un committente che scelga di fare una donazione tramite la realizzazione di un muro il cui ricavato andrà alla Croce Gialla – Pubblica Assistenza della Spezia.

“Chi lavora nella terra – spiega sulla sua pagina Facebook - tra le pietre, sa bene cosa significhi sudare e seguire nonostante tutto una passione quasi fosse una "missione". Questo momento molto difficile ci impone di stare fermi, far in modo che il sistema sanitario pubblico non collassi (e sappiamo bene perché) e i contagi non si diffondano ulteriormente. L'idea è di sostenere chi lavora sul campo, chi impiega uomini e donne e servizi ogni giorno. Si è pensato di fare una cosa un po' strana forse, ma l'unica realizzabile non essendo il nostro ambiente benestante. Aspettiamo riscontri e suggerimenti”.