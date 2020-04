Un aprile di sole come non se ne vedevano da anni

Costretti a casa dall'inizio della seconda settimana di marzo per arginare il contagio da coronavirus, non si può non fare un raffronto meteorologico con lo stesso periodo di un anno fa.

La Spezia - Diciassette giorni di sole negli ultimi ventidue giorni. Non si può dire che dalle finestre delle proprie abitazioni, gli spezzini abbiano trovato "conforto" da cieli che invogliano a divano e copertina piuttosto che a gite fuoriporta. Le misure interdittive legate all'arcinota vicenda coronavirus sono ancora in essere anche perché siamo tutt'altro che fuori dall'emergenza e i dati italiani e liguri non fanno che confermarlo. C'è di vero che questo inizio di primavera è stato parecchio soleggiato anche se fino agli inizi d'aprile con temperature ben al di sotto della media tanto che il 25 e 26 marzo sono stati probabilmente i giorni più freddi del 2020 con nevicate importanti in Appennino. Facendo un confronto con il medesimo periodo dello scorso anno, che fu mediamente più caldo parlando di temperature medie messe a confronto, balza all'occhio la differenza (vedi infografica): nel 2019, considerando il medesimo intervallo preso in esame, solo dieci furono i giorni soleggiati, con una prima decade d'aprile addirittura disastrosa, esattamente il contrario di ciò che è stato fino ad oggi. Domani però, giorno di Pasquetta, il bel tempo si prenderà una pausa con nuvole per tutta la giornata e un rischio pioggia seppur relativo nelle zone interne.