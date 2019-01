Un appalto solo per gli impianti dei grandi eventi 2019 e 2020

Il Comune ha predisposto il capitolato di gara per le prossime due edizioni di Fiera di San Giuseppe, Fiera di San Giovanni, Festa della birra, Fattoria in città, Capodanno e Notti bianche.

La Spezia - Un appalto unico per la fornitura dei servizi tecnici di relativi agli impianti elettrici e alle casse che riguardano tutte le grandi manifestazioni che avverranno in città nel 2019 e nel 2020.

E' l'oggetto della gara che Palazzo civico si appresta a lanciare per coprire gli interventi necessari per i tre giorni della Fiera di San Giuseppe, i tre della Fiera di San Giovanni e quelli della Festa delle Birre che si svolge a settembre, La Fattoria in città, i festeggiamenti della notte di Capodanno e le notti bianche.



Manifestazioni commerciali, culturali e turistiche che si svolgono in centro città e per le quali, al fine di evitare l’utilizzo di generatori e gruppi elettrogeni che comporterebbero notevole inquinamento ambientale e sonoro, il Comune ritiene opportuno prevedere la predisposizione di impianti elettrici e di diffusione sonora.



Nell'ottica di impiegare al meglio le risorse a disposizione verrà dunque lanciata la gara con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso (ritenendo il servizio standardizzato, ripetitivo e di scarsa innovazione) con la durata dell’appalto fissata in due anni e il prezzo a base di gara in 192mila euro, che diventano 234.240 considerando l'Iva.