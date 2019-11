La Spezia - Il Gruppo Giovani Avis Provinciale La Spezia organizza un incontro aperto a tutti i giovani donatori Avis della Provincia. L'appuntamento è fissato per sabato 7 dicembre alle 19 nella sede Avis Provinciale La Spezia in via Caselli 19 al Favaro A tutti i partecipanti sarà offerto un aperitivo a buffet. Per ragioni organizzative si chiede di confermare le presenze entro e non oltre venerdì 6 dicembre 2019.