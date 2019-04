Un aperitivo laico con la Uaar per ripercorrere il senso della manifestazione di Verona

La Spezia - Il circolo Uaar della Spezia, organizza un aperitivo laico per venerdì 26 aprile dalle 18, presso la sede del circolo in via del Canaletto 159 a La Spezia, dedicato ad un breve resoconto della giornata dello scorso 30 marzo, che ha visto la grande contromanifestazione al famigerato WCF (Congresso mondiale delle famiglie) organizzata da NUDM con la compartecipazione di decine di associazioni e migliaia di persone provenienti da tutta Italia.

“La più grande manifestazione che la città di Verona abbia mai visto”, come dichiarato dalla Questura di Verona.



Tante belle persone che da tante parti d’Italia sono confluite nella città veneta per contestare le tesi omofobe e gli intenti discriminatori di quella parte politica sempre più orientata e determinata a cancellare i diritti civili conquistati nel nostro Paese con decenni di lotte.

Tante belle persone che hanno fatto la differenza in una Verona che ha visto due realtà a confronto a pochi metri di distanza tra loro, in una dimensione quasi surreale.

Anche La Spezia, grazie alle associazioni UAAR , ARCI, NUDM, RAOT, SE NON ORA QUANDO, ha portato la sua presenza e contributo a questa grande e unica manifestazione, un’esperienza che lascerà nel cuore di tutti i partecipanti un ricordo.