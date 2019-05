La Spezia - Mercoledì 8 maggio alle 18 al Caffè Cantieri di corso Cavour 22 si svolgerà un’apericena per finanziare il centro antiviolenza Telefono Donna-Codice donna dell’Udi, associazione di volontariato che da trent’anni opera in città per aiutare le donne vittime di violenza. Il centro, che ha sede in via Corridoni 5 nel cuore del quartiere Umbertino, si regge sul lavoro volontario di operatrici e di professioniste, avvocate e psicologhe, che offrono gratuitamente le loro consulenze. Per questo è importante il sostegno anche finanziario della cittadinanza a favore di un servizio che in questi anni ha aiutato tante donne ad uscire dalla spirale della violenza e a riscostruirsi un’esistenza libera e autonoma. L’apericena è aperta a tutti coloro che vogliono contribuire così come è possibile donare il proprio 5 per mille al centro antiviolenza Telefono donna-Codice donna dell’Udi indicando il codice fiscale: 91013880116.